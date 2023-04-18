Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin teröristlerin Zap'taki mağarasına girdiğini bildirdi.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Akar, şöyle konuştu:

"Mehmetçik teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girmeye, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen, teröristlerin sözde 'kale' olarak gördüğü, 'girilemez' diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor."

Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirten Akar, hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Akar, "DAEŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa, terör örgütü PKK da hiçbir zaman bizim Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bazıları operasyonlarımızın hedefini çarpıtarak, Kürt kardeşlerimize yönelikmiş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz binlerce yıl birlikte yaşadık, Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde birlikte yatıyoruz. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi parçalayamazsınız, 85 milyon tek yumruk, tek yürektir." dedi.