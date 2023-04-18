Sağlıkçılara levyeli saldırı
İstanbul Esenyurt'ta ambulansın lastiklerini değiştirmek için sanayi sitesine giden sağlık çalışanları levyeli saldırıya uğradı. Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 14:12, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 14:16
İstanbul Esenyurt'ta ambulansın lastiklerini değiştirmek için sanayi sitesine giden sağlık çalışanları levyeli saldırıya uğradı. Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.