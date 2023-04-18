Bağcılar'da eşini öldüren kişi aynı silahla yaşamına son verdi

Alınan bilgiye göre, dün 14.20 sıralarında emniyeti arayarak, Yenimahalle 1577. Sokak 26 numaradaki binanın 6 numaralı dairesinde ikamet ettiğini söyleyen Devlet Demir Yolları'ndan emekli Hüseyin Turan (70), eşini öldürdüğü ihbarında bulundu.

Adresi kontrol eden polis, 26 numaralı apartmanda 5 numaraya kadar daire olduğu, bu adreste de herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı yönünde merkeze bilgi verdi.

Aynı gün saat 15.40 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 1577 Sokak 27 numaradaki 6 numaralı dairede, iki kişinin ölü bulunduğu ihbarında bulunuldu.

Bu apartmanda oturan Yağmur Turan'ın, amcasından haber alamayınca komşularının da yardımıyla kapıyı kırarak içeriye girdiği, evde Hüseyin Turan ve 65 yaşındaki yengesi Sevim Turan'ın cansız bedenleriyle karşılaşıp durumu polise bildirdikleri belirtildi.

Polislerce yapılan incelemede, eşini pompalı tüfekle öldüren Hüseyin Turan'ın, polise ihbarda bulunduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.