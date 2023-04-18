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Kütahya Belediyesinden Yatırımcılara Çağrı

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, gerçekleştirilen Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Gaziantep ve Malatya'dan sonra Kütahya da gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şu anda Kütahya'nın en yüksek yatak kapasiteli tek tesisi 230 yatak kapasitesiyle şehre hizmet veriyor. En büyük sorunlarımızdan biri, üzerine eğileceğimiz konulardan birisi, nitelikli yatak kapasitesini artırmamız gerekiyor. Komşu illerimizle kıyasladığımızda örneğin Afyon'da 30 bine yakın 4 yıldızlı, 5 yıldızlı nitelikli yatak kapasitesi varken Kütahya'da bu 2 bin civarında".

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 07:27, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 15:36
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Kütahya Belediyesinden Yatırımcılara Çağrı

Zekeriya ELTİMUR

Kütahya'da düzenlenen Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları MÖ 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerini taşıyan, antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis'lerin ana yerleşim merkezi olan Aizanoi Antik Kenti, şehrin en büyük, kentte bulunan tek padişah camisi Ulu Cami, 1959 senesinde vakıflar genel müdürlüğü tarafından aslına sadık kalınarak restore ettirilen semahane (tekke ve zaviyelerin kapatılması sebebiyle) cami olarak ibadete açılmış Dönenler Camii, Kütahya'da en önemli sanat dalı olmanın yanı sıra halkın önemli bir geçim kaynağı Çinicilik ve Elmas ve Gümüş İşlemeciliği gibi kültürel ve 19 yy. sivil mimarlık örneklerinden olan ve konut mimarisi bakımından Anadolu'nun ahşap mimari özelliklerini taşıyan Kütahya evlerinin olduğu turistik ögeleri yerel gazetecilere tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından dördüncüsü gerçekleştirilen Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Kütahya'nın kültürünü inceledi.

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ev sahipliğinde Belediye binasında açılış toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Işık, "Şu anda Kütahya'nın en yüksek yatak kapasiteli tek tesisi 230 yatak kapasitesiyle şehre hizmet veriyor. En büyük sorunlarımızdan biri, üzerine eğileceğimiz konulardan birisi, nitelikli yatak kapasitesini artırmamız gerekiyor. Komşu illerimizle kıyasladığımızda örneğin Afyon'da 30 bine yakın 4 yıldızlı, 5 yıldızlı nitelikli yatak kapasitesi varken Kütahya'da bu 2 bin civarında".

Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Kütahya'nın en yüksek yatak kapasiteli tek tesisi 230 yatak kapasitesiyle şehre hizmet veriyor. 200 ve altında yatak kapasitesine sahip birçok tesisimiz de yine şehre gelen misafirlerimize ev sahipliği yapıyor. En büyük sorunlarımızdan biri, üzerine eğileceğimiz konulardan birisi, nitelikli yatak kapasitesini artırmamız gerekiyor. Komşu illerimizle kıyasladığımızda örneğin Afyon'da 30 bine yakın 4 yıldızlı, 5 yıldızlı nitelikli yatak kapasitesi varken Kütahya'da bu 2 bin civarında ve yetmiyor, onun için artırmamız gerekiyor. Termal kapasitemiz çok yüksek, potansiyelimiz var ama 5 yıldızlı otel ve 4 yıldızlı otel niteliğinde sayılı hizmet veren altyapı olduğu için bunu artırmamız gerekiyor. Yatırımcılara da çağrımız bu yönde, inşallah yakın zamanda bunları da aşacağız. Kütahya ilinin ilk 5 yıldızlı otelinin temelini geçen yıl attık. Önümüzdeki yıl inşallah hizmete açılacak. Birkaç otel yatırımcısıyla şu anda çalışmalar devam ediyor."

Kütahya'nın tarihi ve kültürü hakkında bilgi veren Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal yaptığı açıklamada, "Siz kıymetli basın mensuplarını Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve belediye başkanımız Prof. Dr. Alim Işık'ın katkılarıyla kütahyamızda ağırlamak bizim için büyük önem taşıyor. Kütahya hem tarihi hem de kültürel anlamda oldukça önemli bir şehir bu önemli şehrimizi siz kıymetli basın mensuplarımız aracılığıyla yaymak da oldukça önemli. Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşmış Kütahya'da bilinen en eski halk Hititlerdir. O dönemden bu güne yaşayan bir şehir hayatının tarihi ve kültürel değerlerini sizlere aktarmaktan son derece mutluyuz ve heyecanlıyız" ifadelerine yer verdi.

Toplantının ardından muhabirler, Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi, Kütahya'nın tarihine ışık tutan Arkeoloji Müzesi, Çini Müzeside incelemelerde bulundular. Gazeteciler Çini çarşısına giderek, Kütahya'nın ekonomisine yön veren porselen üzerine işlenmiş Çini sanatı ürünlerini yerinde gördüler.

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