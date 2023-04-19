TCG Anadolu'yu 3 günde 38 bin 234 kişi ziyaret etti
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu 3. gününde 15 bin 263 kişi ziyaret etti. TCG Anadolu'yu 3 günde toplam 38 bin 234 vatandaş ziyaret etmiş oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 20:46, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 21:04
Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirleyerek pazartesi günü vatandaş ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam ediyor. Gemiyi ilk günde 8 bin 720 kişi, ikinci günde 14 bin 251 vatandaş ziyaret etmişti. Bugün üçüncü gününde ise 15 bin 263 kişi tarafından ziyaret edildi. TCG Anadolu 3 günde toplam 38 bin 234 kişi tarafından ziyaret edildi.