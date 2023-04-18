Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 15:02, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 15:36
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.