'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik eden Erdoğan, "Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk." ifadesini kullandı. Büyük Taarruz'un 100. yılında yine Afyonkarahisarlılarla kucaklaştıklarını, o ziyarette hasret gidermenin yanında şehrin Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlıkları örnekleriyle yad ettiklerini hatırlattı.

Cumhuriyet'e giden yolun Afyonkarahisar'da kazanılan zaferle başladığını belirten Erdoğan, "Biz de 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu yine Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın gönlü ve kalbiyle, yüreği ve bileğiyle, sevdası ve sadakatiyle her evladı Karahisar Kalesi kadar sağlam bir şehir olduğunu ifade eden Erdoğan, "İşte bunun için Afyon'un 14 Mayıs'ta göstereceği güçlü duruşla Türkiye Yüzyılı'nın da öncü şehri olacağına yürekten inanıyorum. Onun için buradayız. Büyük Zafer'den Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu kutlu yolda bizi 21 yıldır yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Türk milletinin Milli Mücadeleyi zafere ulaştırırken olduğu gibi cumhuriyet tarihi boyunca da karşılaştığı her zorluğu yeni bir atılımın başlangıcına dönüştürmeyi başarmış bir millet olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tek parti faşizmini aşan ilk adımı Demokrat Partinin öncülüğünde gerçekleşen milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasi hamlesiyle attık. Geri kalmışlık zincirini kırma irademizi rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a kadar uzanan bir çizgide verilen mücadeleyle gösterdik. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının tescili mahiyetindeki çabaları büyük fedakarlıklar ve bedellerle yavaş yavaş yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye son 21 yıldaki atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildi"

Türkiye'nin, son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık hayallerine ancak kavuşabildiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim, emperyalistlerin tetikçisi terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı, laf. Emperyalistlerin truva atı IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

Bu kardeşiniz başbakan olduğunda, Davos'ta IMF'nin başkanıyla görüşme yapıyoruz, şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı, o zaman ekonomiyle ilgileniyordu, ona da o görevi vermiştik, kim olduğunu anladınız değil mi, yanımda. IMF başkanına dedim ki 'Adamlarınızı gönderiyorsunuz bu adamlarınız geliyor, bizden taksitleri alıyor mu, alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye'yi ben yönetirim ben.' Yanımızda olan kimdi bebecan. Şimdi atıyor, tutuyor, vah zavallı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'ye bütün ödemeleri yaptıklarını ve 2013'te IMF ile yolları ayırdıklarını hatırlatarak, "Bize ne dediler, bu bay bay Kemal'in adamları İYİ Partinin adamları, bunlar otellerde görüşmeler yaptılar. Dediler ki 'IMF'den yardım almanız lazım, borç almanız lazım ki Türkiye ekonomisini düzeltsin.' Almadık, ne oldu? Biz yola yürüdük mü, herhangi bir şey oldu mu? 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde Merkez Bankası rezervi 27,5 milyar dolarken artık 3 haneli rakamlara geçildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ey milletim sen şahitsin, bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronlarıyla mücadele etmekle geçti. Vesayetin gücünü kırarken emperyalizme meydan okuduk. Suriye ve Irak harekatlarıyla emperyalistlerin ülkemize yönelik oyunlarını yine biz bozduk. 15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp da belediye başkanlığına giderken biz Yeşilköy Havalimanı'nda halkımızla beraberdik. Emperyalistlerin silahşorlerine milletimizle birlikte göğsümüzü biz siper ettik. Milletin kanını yıllarca sülük gibi emen faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin para musluklarını biz kestik. Ülkemizi bölgemizdeki çatışmalardan uzak tutarak barış için çalışarak emperyalistlerin felaket senaryolarını biz paçavraya çevirdik. Dış ticarette milli paramızın kullanımını artırarak emperyalistlerin finans düzenine biz çomak soktuk."