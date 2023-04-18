18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi öldürüldü
Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Kuzey Irak'ta öldürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 16:16, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 17:35
2007 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği Güngören'de bir bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak'ta öldürüldü.
2007'de Güngören'de PKK terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda biri doğmamış bebek, 18 kişi öldü. Saldırının faillerinden Hüseyin Türeli, Kuzey Irak'ta kimliği belirsiz kişilerce 6 kurşunla vurularak öldürüldü.