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Erdoğan: Seçimin arifesinde Türkiye rayından çıkarılmaya çalışılıyor

Eskişehir'de tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 17:57, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 19:00
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Erdoğan: Seçimin arifesinde Türkiye rayından çıkarılmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Eskişehir, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızlarından birisidir. Geçmişte asırlarca dünyanın ilim merkezi olan bu coğrafya son yıllarda haketmediği ihmali yaşamıştır. Güçlü eser ve hizmet altyapısı üzerine Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi planlıyoruz. Her dönemde olduğu gibi, Türkiye'nin kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Ekonomik tuzaklara kadar kullanmadık araç bırakmadılar. Milletimizle verdiğimiz mücadeleyle hepsinin üstesinden geldik.

Bu defa karşımızda 7'li bir koalisyon var. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? Buna bir de PKK'sından FETÖ'süne mu masayı destekleyen terör örgütlerini ilan etmek lazım. Londra tefecileri, eroin kaçakçıkları hepsi var. Batı'dakileri saymıyorum bile. Türkiye İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA yapmasın istiyorlar. TCG Anadolu'yu da yapmasın, Togg yapmasın istiyorlar. Yıllar yılı bu ülkeyi CHP öyle yönetmedi mi? Bir toplu iğne bile üretemediler. Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor.

Ülkenin başında yerli, milli, vizyon sahibi bir yönetim olmasaydı bu hizmetler olabilir mi? CHP'liler TCG Anadolu'dan rahatsız, İyi Parti rahatsız, terör örgütünün uzantısı HDP rahatsız, ama en önemlisi Kandil rahatsız. Niye? Çünkü SİHA'lar bu terör örgütlerinin kafasına kafasına iniyor. Biz gereken dersi onlara verdik. Cumhur İttifakı iş başında olursa teröristlere bu ülkede nefes yok.

Bay bay Kemal çıkmış soğan, patates diyor. Sen soğanı masanın üzerine koyup yumruğunu vurarak lezzetini alabilir misin? Biz öyle yetiştik. Bu yollar olmasa siz soğanı, patatesi nasıl taşıyacaksınız?

Ülkemizin ilk yerli elektrikli lokomotifin montajı tamamlandı ve test aşamasına geçildi. Önümüzdeki 10 yılda 500 lokomotifi burada üreteceğiz. Bu projeyle ülkemize yeni bir değeri kazandıran tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Eskişehir birçok yeniliğe bizim dönemimizde imza attı. Yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Eskişehir'i raylı sistemler teknolojisi merkezi haline getiriyoruz. Bu yıl Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. İlk yerli elektrikli lokomotif E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanacak.

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