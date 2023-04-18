İYİ Parti Eskişehir'de 4. sıra aday krizi yaşıyor

Bakan Dönmez: Türkiye de artık nadir toprak elementi üreten ülke
Bakan Dönmez: Türkiye de artık nadir toprak elementi üreten ülke
Yola Çıkmadan Kasko Yaptırmak İçin 5 Neden!
Yola Çıkmadan Kasko Yaptırmak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 'narkoz vurgunu' iddiasına soruşturma
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 'narkoz vurgunu' iddiasına soruşturma
Karadeniz Gazı karada yanmaya başladı, test işlemleri sürüyor
Karadeniz Gazı karada yanmaya başladı, test işlemleri sürüyor
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'
'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 8,4 arttı
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 8,4 arttı
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Tarım Kredi Marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Tarım Kredi Marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Karsan, o modelin üretimi için 3 vardiyaya geçecek
Karsan, o modelin üretimi için 3 vardiyaya geçecek
Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor
Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Parti Eskişehir'de 4. sıra aday krizi yaşıyor

İYİ Parti Eskişehir milletvekili aday adayı olan Nalan Eren Benakay, açıklanan aday listesinde 4'ncü sırada yer alan Ömer İbrahim Sayın'ın adaylıktan çekilmesinin ardından YSK'nın açıkladığı geçici aday listesinde 2. sırada Bülent Öndeş isminin yer almasını eleştirerek, "Temayülde bizden yedi sıra altta yer alan, ilkokul mezunu, adını hiç duymadığımız ve kendisinin paralı bir iş insanı olduğu söylenen aday adayı öne geçirildi" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 18:57, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 18:58
Yazdır
İYİ Parti Eskişehir'de 4. sıra aday krizi yaşıyor

Millet İttifakı'nda yer alan, kendi logosuyla ve listesiyle seçime giren İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili seçimleri için milletvekili aday listesini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Açıklanan listeye göre, İYİ Parti Eskişehir'de Nebi Hatipoğlu liste başı olurken, Özlem Ayrancı Nebioğlu 2 sırada, Melih Aydın 3. sırada, Ömer İbrahim Sayın 4. sırada, Hakan Kaymak 5. sırada ve Yağmur Gürsöğüt 6. sırada yer aldı. 4. sıra milletvekili adayı olarak ismi açıklanan Ömer İbrahim Sayın adaylıktan çekilince yerine temayülde 286 oy alan Bülent Öndeş ismi yer aldı.

"İl Yönetimi'nden olası şaibeleri ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir açıklama bekliyoruz"

Temayülde 578 üyenin oyunu alan ve 4. sıra milletvekili adayı olarak isminin açıklanması bekleyen Nalan Eren Benakay, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duruma tepki gösterdi. Benakay, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir İYİ Parti İl Yönetimi, Genel Merkezin kararı ile 2 Nisan 2023'de milletvekili adaylarının tespiti için temayül yoklaması yaptı. Demokrasi göstergesi ve taban siyaseti dedikleri temayül sonucunda ortaya çıkan sıralamanın aynen uygulanması İl Yönetimince büyük bir sevinçle karşılandı. Sayın İl Başkanı basın açıklamalarında, Genel Merkezin temayüle uyarak Türkiye'de demokrasi dersi verdiğini her fırsatta beyan etmiştir. Temayülde 4. sırada yer alan milletvekili adayı adaylıktan çekildi. Temayül gereği 7. sıradaki adayın gelmesi gerekirdi. Çünkü Eskişehir'de temayülden kesinlikle ödün verilmemiştir. Liyakat, sadakat, bilgi, birikim ve beş yıldan fazla il yönetiminin her kademesinde aralıksız hizmet etmiş, geçmişi geleceğine kefil olacak olan ve üyenin yakından tanıdığı Nalan Eren Benakay vardı. Hal böyleyken yapılan bütün görüşmelerde gerekeninde böyle olacağı şahsıma söylenmiştir. Sonuç temayülde bizden yedi sıra altta yer alan ilkokul mezunu, adını hiç duymadığımız ve kendisinin paralı bir iş insanı olduğu söylenen aday öne geçirildi. İl Başkanlığı'nın isteği ve önerisi ile Genel Merkez tarafından 4. sıra milletvekili adayı oldu. Bu konuda İl Yönetimi'nden olası şaibeleri ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir açıklama bekliyoruz. Takdiri sizlere ve İYİ Parti kamuoyuna bırakıyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber