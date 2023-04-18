THY'ye ait kargo uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a geri döndü

Hollanda'nın Maastricht kentine kargo taşımak üzere İstanbul Havalimanından 17.40'da havalanan TK6201 sefer sayılı TC-JDO kuyruk tescilli Airbus A330 tipi kargo uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra arızalandı. Durumu kuleye bildiren uçağın kaptan pilotu İstanbul'a geri dönüş kararı aldı. Bulgaristan hava sahası üzerinden dönen uçak İlk denemede pisti pas geçti. İkinci denemede inişini sorunsuz gerçekleştiren uçak Turkish tekniğe çekilirken seferin iptal edildiği öğrenildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net