2 kayınbiraderinden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı intihar etti

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ö.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daha sonra aynı silahla başına ateş eden Ö.D. de ağır yaralandı.

Bu sırada Ö.D'nin tabancayla ateş ettiği A.P. olay yerinde hayatını kaybetti, Ö.P. yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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