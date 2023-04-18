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Bayraktar Kızılelma iniş takımları kapalı uçtu

Yüksek hızlara çıkarak icra edilen Sistem Tanımlama Testi'nde Bayraktar Kızılelma ilk kez iniş takımlarını gövde içine alarak yüksek hızlarda yaptığı manevra testlerini başarıyla tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 22:37, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 23:32
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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluş tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

Bu çerçevede Bayraktar Kızılelma iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Böylece gökyüzündeki testleri devam eden Bayraktar Kızılelma uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşama daha sona erdi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde daha yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak gerçekleştirdiği sistem tanımlama ve manevra testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Milli insansız savaş uçağı, test kapsamında pist üzerinden alçak irtifada yüksek hızda geçişler yaptı.

- Seri üretim 2024'te başlıyor

Verilen bilgiye göre, şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı.

Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, 17-23 Nisan tarihlerinde İstanbul Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu Gemisi'nin uçuş güvertesinde sergilenmeye devam ediyor.

- Rekor sürede uçtu

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı.

14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.

Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 15 Nisan 2023 tarihindeki dördüncü uçuşuyla sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek.

Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisi ile görev icra edebilecek.

- Baykar 2023'e ihracatla başladı

Verilen bilgiye göre, Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda ABD, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.

2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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