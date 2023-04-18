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Erdoğan: İstanbul'da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler adeta uydu kent modeli olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 23:34, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 23:59
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Erdoğan: İstanbul'da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Daha önceki afet tecrübelerimizle deprem bölgesinde süreci hızla tamamlayacağız. Tünel kalıp sistemiyle temelleri atıyoruz. Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önce bunu İzmir'de, Elazığ'da yaptık. Şehirlerimizde inşa edilen yeni yerleşim alanlarıyla yeni cazibe merkezleri ortaya çıkıyor böylece ev sahibi olmak da kiralık da kolay hale geliyor.

Büyükşehirlerde kira sorunlarını görüyoruz. Bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Seçimden sonra yasal zeminde adımlar atacağız.

İstanbul'da kentsel dönüşüm

İstanbul'da 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bugün 39 ilçede 412 milyon metrekare büyüklüğe sahip kentsel dönüşüm sürecini sürdürüyoruz. 93 bin konutun yapımı devam ediyor. Şimdi rezerv alan çalışması yapıyoruz. 1 milyonluk bir rezerv alan planlıyoruz. Bu yerleşimler uydu kent modeli olacak. 130 milyon metrekare yere ihtiyacımız var. Bakanlığımız yerleri belirledi. Bu alanda yapılacak konutlar sadece riskli yapıda olan vatandaşlarımız için kullanılacak.

İstanbul'a ilave bir nüfus gelmeyecek ve yeni nüfusa da izin vermeyeceğiz. 500 bin konu yerinde dönüştüreceğiz. Sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanları da yeşil alanla dolduracağız. Şehrin havasını temizlemek zorundayız. Siz şimdi gidip Londra merkeze gidemezsiniz belli bir bedeli vardır. Bu proje için 5 yıllık bir plan hazırladık. Marmara'yı her alanda daha da geliştireceğiz. İstanbul mekansal strateji planını hayata geçiriyoruz. Rezerv şehirlerimizi deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde yapacağız. İzmir'de de benzer bir projemiz olacak. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum; kentsel dönüşüm konusunda lütfen bize yardımcı olun. Muhalefet bu konuda acemi söylemlerde bulunuyor. Bu milletin tek bir ferdi bile yıkıntılar altında can vermesin istiyoruz.

14 Mayıs seçimleri

Bizim için siyasette bugüne kadar hiç durmak, duraksamak olmadı. 40 yıllık siyasi hayatım hep böyle bir yoğunlukta geçti. Eşim ve çocuklarım da bunu benimle birlikte yaşadı. Bayramın ikici ve üçüncü günü deprem bölgesinde olacağız. Konut teslimi programlarımız var. İftar sofralarında depremzede kardeşlerimizle olduk. Köy evlerini teslim edeceğiz. Devlet halkı için var. Biz bu evlerin benzerlerini Manavgat'ta da yaptık. Başta inanmıyorlardı bize. Siyasetin yalan üzerine değil doğrular üzerine bina edilmiş olmasıdır mesele. O güveni halka verirseniz sizinle ölüme gider.

'Bay Bay Kemal' senin devlet diye bir derdin var mı? Bir tarafta şu anda terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla iş yapan, Kandil'deki teröristlerden haber gönderen teröristlerin savunduğu 7'li masa var, diğer tarafta milleti için çalışan Cumhur İttifakı var. TCG Anadolu'yu milletimize anlatıyoruz, insanlar çıkıp üzerine bize dua ediyorlar. Ama bunlar çıkıyorlar Togg maket, TCG Anadolu maket diyor. Bir kere de teşekkür edin.

TCG Anadolu envantere girdi

Bizim savunma sanayiimizde bu kadar hijyen koşuluna dikkat edilen bir gemi olamaz. Her yeri pırıl pırıl. 1300'ün üzerinde personeli var. Mavi denizlere açılacak oradan Türk'ün gücünü dünyaya haykıracak. Bununla da yetinmiyoruz, İspanya ile görüşüyoruz. İngilizlerle de görüşüyoruz. Şimdi bunun 2 katı büyüklüğündekini yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyütüp denizlerdeki gücümüzü artıracağız. Barbaros'un torunları gücünü Barbaros'a gösterecek.

"Enflasyon daha da düşecek"

Ekonomiden zerre kadar alakası olmayan kişilerin bir tanesi 'Bebecan'dır. Davos'ta bir görüşme yaptık dedim ki İMF'ye 'Sen bize elemanlarını gönderiyorsun. Ama bu elemanlar bizi yönetemezler. Başbakan benim Türkiye'yi ben yönetirim' dedim. Biz 2013 civarı İMF'nin ipini kestik. O zaman bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar liraydı. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi hava atıyor. Son imzayı koyan başbakandır sen kimsin? Bunlar varya bunlar ben 6 sıfırı atacağız dediğim zaman 'olmaz' diyenler. Hatta bazı köşe yazarları 'Taksim'e çıkıp anırırım' diyorlardı. 2013'ten sonra IMF ile işi bitirdik. CHP'nin çok övdüğü bir zat var, otel kapılarında İMF ile görüşmeler yaptılar. Dediler ki 'IMF'den mali destek almalı'. Biz borçlanmadık da battık mı? Ne oldu bizi batırabildiler mi? Faizi düşüreceğiz dedik ve düşürdük. Ne oldu? Battık mı? Bu arada enflasyon da düşüyor. Biraz yüksek enflasyon ama buralara kadar indi, daha da inecek. Bizim için önemli olan düşük faizle yüksek yatırım. Haklılığımız dünyada takdir ediliyor.

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