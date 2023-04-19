19 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da düzenlenecek TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği ile Beyoğlu Belediyesi İftar Programı'na katılacak.

(Hatay/16.45/19.18)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hilvan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına iştirak edecek.

(Şanlıurfa/14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, JW Marriott Otel'de "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Side Kültürel Miras Projesi Tanıtım Programı'na katılacak, Bakan Çavuşoğlu, Manavgat Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına ve iftar programına iştirak edecek.

(Antalya/15.00/19.00/19.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Perşembe İlçe Başkanlığı, Perşembe Balıkçılar Barınağı, Altınordu Belediyesi, Altınordu Çarşamba Pazarı ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, İş Dünyası ile Aktuğ Otel'de İftar Programı'na katılacak.

(Ordu/13.00-19.16)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinop İskele Meydanı'nda ve Kepez Miting Alanı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Sinop/13.30/Antalya/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- TÜİK, nisan ayı tüketici güven endeksini, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Kültürel Miras Projesi Tanıtım Programı'nın ardından İbradı'da bazı incelemelerde bulunacak, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, İbradı Yeniçeri Müzesi açılışına ve Orman Mahallesi'nde iftar programına katılacak.

(Antalya/15.00-19.38)

SPOR

1- Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk altın, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu bronz madalya maçına çıkacak; 74 kiloda Soner Demirtaş repesajda mücadele edecek.

- Kadınlarda milli sporculardan 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Bediha Gün, 59 kiloda Eda Tekin, 68 kiloda Nesrin Baş ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit mindere çıkacak.

(Zagreb)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelesi Bayern Münih-Manchester City ve Inter-Benfica maçlarıyla tamamlanacak.

(Münih/Milano/22.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.30/Kayseri/17.00/Konya/20.30)

4- TFF 2. Lig gruplarında 33. hafta maçları yapılacak.

5- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 24. haftadan ertelenen Armoni Alanya Kestelspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı oynanacak.

(Antalya/15.00)

6- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final turunda Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

(Ankara/18.30)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası Sarıyer Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Eczacıbaşı Dynavit-Sigorta Shop ve Nilüfer Belediyespor-Bolu Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.30/18.30/Bursa/18.30)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. tur ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor ile Tekirdağ Süleymanpaşa karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00)

9- 2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağına elemelerle devam edilecek.

(Antalya)