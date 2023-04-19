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İnce'den muhalefete tepki: 'kaybedersem seni suçlu ilan ederim' öyle bir şey yok!

"17 parti bir araya gelmişsin, 11 büyükşehir belediyesi senin. Televizyonların, gazetelerin, trilyonlarca lira Hazine paran var. Bütün bu imkanlar elinde olacak, 'kaybedersem seni suçlu ilan ederim.' Öyle bir şey yok, kendine bakacaksın"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 07:42, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 07:45
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İnce'den muhalefete tepki: 'kaybedersem seni suçlu ilan ederim' öyle bir şey yok!

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "17 parti bir araya gelmişsin, 11 büyükşehir belediyesi senin. Televizyonların, gazetelerin, trilyonlarca lira Hazine paran var. Bütün bu imkanlar elinde olacak, 'Kaybedersem seni suçlu ilan ederim.' Öyle bir şey yok, kendine bakacaksın." dedi.

İnce, Sözcü TV'nin canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eleştirilerini daha çok muhalefete yaptığına ilişkin soru üzerine İnce, milletvekili listelerinde farklı partilerden 77 kişiyi aday gösteren CHP'nin eleştirilmesinin normal olduğunu söyleyerek, "'Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti' diyen Davutoğlu'nun adamlarını yerleştirirseniz listeye sizden konuşurlar arkadaş." ifadesini kullandı.

"Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sizin de aldığınız oylarla kaybederse siz de kaybetmiş olmayacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan İnce, "Seçim kaybedilirse sana fatura keseriz.' Bu tehditten çıkalım bir kere. 17 parti bir araya gelmişsin, 11 büyükşehir belediyesi senin. Televizyonların, gazetelerin, trilyonlarca lira Hazine paran var. Bütün bu imkanlar elinde olacak, 'Kaybedersem seni suçlu ilan ederim.' Öyle bir şey yok, kendine bakacaksın." diye konuştu.

Muhalefetin 13 ayda bir cumhurbaşkanı adayını zor belirlediğini söyleyen İnce, şöyle devam etti:

"'Kazanacak aday' demişsiniz, sonunda kazanamayacağına vurgu yaptığınız kişiyi aday yapmışsınız. Ben mi yaptım bunları? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş aday olsun diye ortalıkta çırpındılar durdular, sonra 'Beni aday yapın. Bana ne vereceksin? Bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, 2 bakanlık, 10 da milletvekili. Herkese dağıtacaksın, sonra kazanamayınca suçlu beni ilan edeceksin. Kusura bakmayın."

İnce, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilip çekilmemesi sorusu üzerine, "Ne demek çekilse böyle bir şey olabilir mi? Bu çok antidemokratik. Bu tam bir ihale mafyası yöntemidir. Ben ihale mafyası değilim. Demokratik hakkımı kullanıyorum." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'den oy istemesinin sorulması üzerine İnce, Kılıçdaroğlu'nun HDP dahil tüm partilerin seçmeninden oy istemesinin normal olduğunu ancak angajman ilişkisini eleştirdiğini dile getirdi.

"CHP ile neden bir araya gelmediniz?" sorusuna ilişkin İnce, "Kemal Bey'i kastetmiyorum. CHP çevresi benim görüşmemi, anlaşmamı istemezler. Çünkü onlar her halükarda kazansa da kaybetse de Kılıçdaroğlu'nun son seçimi diye Muharrem İnce'nin CHP'nin önünden geçmesini istemezler. İmzalar toplamışız, kuralar çekilecek yarın, o gün ziyarete geliyorsun. Orada ne konuşmuşuz? Depremi, trolleri, seçim güvenliğini konuşmuşuz." bilgisini verdi.

İkinci tura kalmaması durumunda kimi destekleyeceği sorusu üzerine İnce, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını desteklemeyeceğini belirtti.

Birinci tur geçmeden ikinci turu konuşmanın doğru olmadığını ifade eden İnce, "İkinci tura ben kalmak istiyorum. Erdoğan'ın karşısında bu seçimi daha kolay ben alırım diye düşünüyorum. Ola ki kalamadık, Erdoğan gitmeli, artık yeter. Bu soruyu Sayın Kılıçdaroğlu'na da sormanız lazım. Hep bana soruyorsunuz, bir de ona sorun." diye konuştu.

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