Deprem Araştırma Komisyonu'ndan tavsiye: Anayasa ile imar affına yasak gelsin

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sebeplerini ve sonuçlarını araştırmak amacıyla kurulan Meclis Deprem Araştırması Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Komisyon, depremlerde can kaybını ve hasarı azaltmak için bir taslak hazırladı. Taslakta şu ifadelere yer verildi:

> İmar affı ve imar barışı uygulamaları Anayasa ile yasaklanmalı. Afet Şehircilik Bakanlığı kurulmalı.

> Türkiye'nin depreme hazırlık süreci kapsamında "Bölge Deprem Konseyleri" oluşturulmalı.

> Yapı güvence sistemleri kanunu çıkarılmalı.

> Binalardaki bütün tadilat işleri (kolon kesme gibi yapı statiğine müdahale edilme riski olan) ruhsata tabi olmalı.

> Zemin katında ticari işletme bulunan bütün binalar, yapı güvenliği açısından her yıl bağlı oldukları ilçe belediyeler tarafından denetlenmeli.

ESMA ALTIN-