Kararsızların oranı halen yüzde 15'ler civarında

AK Parti'de yapılan seçim stratejisi toplantılarında 'Gri alandaki' seçmen üzerinde nasıl bir çalışma yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin yeni milletvekilli adayları ile yaptığı toplantıda 'Kararsızların ikna edilmesi' yönünde tavsiyede bulunmuştu. Bu kapsamda, AK Parti seçim stratejisinin önemli bir bölümünü kararsız seçmen üzerine kurmuş durumda.

AK Parti kaynakları "Kararsızlar içindeki dağılıma bakıldığında yaklaşık yarısının Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vermeye yakın olduğu görülüyor. Bu nedenle henüz başka partiye gitmeye gönlü olmayan ve gri alanda bekleyen seçmen kitlesi bizim için çok önemli. Şu anda yüzde 10-15 arasında bir kararsız seçmen kitlesinin olduğu görülüyor.

YÜCEL KAYAOĞLU-