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6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda!

Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürerken 1 Mayıs öncesinde toplu sözleşme süresinin tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını belirleneceği 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos'ta başlayacak. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 08:04, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 08:14
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6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda!


Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmesinde süreç devam ediyor.

İşçi ve işverenler önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelirken hükümet teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam olarak güncelledi.

Bir önceki teklif ise 11 bin 500 lira taban, ilk 6 ayda yüzde 30 zam yapılması yönündeydi. İşçi tarafı bu teklifi yetersiz buldu. İşçi tarafı taban aylığın 15 bin lira, ilk 6 ay yüzde 45 zam, yüzde 15 refah payı olmak üzere yüzde 60'lık zam isterken, teklifin bayramdan güncellenmesi bekleniyor.

Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

3500 LİRALIK SOSYAL YARDIM

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2500 lira, gelecek yıl için de 3500 lira sosyal yardım talep ediyor.

Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor.

Ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödeme yapılıyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesi olup bu yıl için ödenen tutar 400 liraya çıktı.

Kamu işçilerine toplu sözleşme ikramiyesi konusunda taraflar uzlaşmaya vardı.

Gelir vergisi yükünü hafifletmeye yönelik olarak ücretlerdeki gelir vergisinin yüzde 15'i aşması halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanması da talep listesinde yer alıyor.

HAZAL ATEŞ

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