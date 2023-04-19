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Brent petrolün varil fiyatı 84,36 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,36 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 10:16, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 10:17
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Brent petrolün varil fiyatı 84,36 dolar

Dün 85,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 84,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,50 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankasının (Fed) potansiyel faiz artırımlarına yönelik beklentilerin artması etkili oldu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de yüksek enflasyonu düşürmek için Fed'in büyük ihtimalle bir faiz artışına daha gideceğini dile getirdi. Söz konusu açıklamaların ardından Fed'in 25 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler arttı.

ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş öngörüsü ise talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 675 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 2 milyon 464 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki güçlü ekonomik veriler ülkenin talep görünümünü olumlu etkileyerek fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Çin'de gayrisafi yurt içi hasıla ilk çeyrekte yüzde 4,5 ile beklentilerin üzerinde büyürken, rafineri üretimi de martta rekor seviyelere yükselerek gelecek dönem için güçlü talep beklentilerini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,93 ile 85,39 dolar aralığının direnç, 84,22 ile 83,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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