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Üç işçinin öldüğü kazada servis şoförü tutuklandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Bozdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 18:55, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 18:56
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Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı servis aracı, İnönü-Bozüyük kara yolunun 7. kilometresinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, işçilerden Özgün Selim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak'ın (49) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırılan 31 yaralıdan 20'sinin taburcu edildiği, tedavileri süren 11 kişiden Mustafa Yılmaz, Ersin Gölpınar, Orkun Kervan ve Hüseyin Muhammet Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Bozdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Otobüstekilerin, İnönü'deki bir fabrikanın işçileri olduğu ve mesailerine gitmek üzere araca bindiği öğrenildi.

- "3 canımızı olay yerinde bıraktık, çok üzgünüz"

Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 31 işçinin yaralandığını söyledi.

Kazadan dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Demir, "3 canımızı olay yerinde bıraktık. Çok üzgünüz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Keşke olmasaydı, arkadaşlarımızı geri getiremeyeceğiz." dedi.

Demir, Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi gören 16 yaralıyı ziyaret ettiklerini anlattı.

Yaralıların henüz olayın şokunda olduğu için kazanın nedeniyle ilgili bir bilgi alamadıklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"İşçi arkadaşlarımız Eskişehir'den geldikleri için yol uzun. Birçoğu uyku halindeydi. Uyudukları için kazanın nasıl olduğuyla ilgili daha herhangi bir bilgi alamadık. Aracın hız sınırının yasal sınırlar içinde olduğunu biliyoruz. Kazayla ilgili olarak bir sıkıntı veya kusur varsa da elimizden geldiği kadar bu olayın bir daha olmaması için veya neden olduğuyla ilgili bir sıkıntı varsa da bunun takipçisi olacağız. Sabah saatlerinde gelen acı haber nedeniyle arkadaşlarımızın morali bozuldu. Fabrika direktörümüz sağ olsun fabrikadaki üretimi durdurdu, bütün arkadaşlarımızı evlerine gönderdi. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Hepimizin canı yandı. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız."

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