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Sivas'ta MÜSİAD 'zimem defteri' geleneğini yaşattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şubesi tarafından bazı bakkalların veresiye defterleri satın alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 10:24, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 11:10
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Sivas'ta MÜSİAD 'zimem defteri' geleneğini yaşattı

Şube Başkanı Uğur Görgen, yazılı açıklamasında, derneklerinin kurulduğu günden itibaren ramazan ayında yardım faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti.

Bu yıl da zimem defteri satın alma geleneğine devam ettiklerini aktaran Görgen, "Anlamlı ve özel olan bir ecdat geleneğini de bu vesileyle devam ettiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl iftar programı düzenlemediklerini, ayırdıkları bütçeyle ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını anlatan Görgen, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere hep birlikte destekte bulunduk. Toplanan paralar ile hem ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptık hem de zimem defteri satın alma geleneğimizi gerçekleştirdik. Bu hayrın en güzel yanı da 'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' hadisine sadakatle uyulmasıdır. Borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirini görmemeleri, bilmemeleri yapılan hayrın zarif usulüdür. Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunulması, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirmektedir."

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