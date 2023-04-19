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TMSF, Adabank'ı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank'ın yüzde 96,6 oranındaki 966.8 milyon adet hissesini satışa çıkardı. İhale 24 Mayıs'ta yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 10:55, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 10:59
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TMSF, Adabank'ı satışa çıkardı

TMSF, Türk Ticaret Bankası'nın ardından bünyesindeki bir bankayı daha satıyor.

Fon, Adabank AŞ'nin kendisine ait yüzde 96,68234 oranındaki 966.8 adet hissesini ihale yoluyla satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, satışa sunulan 966.8 milyon adet hissenin tamamı için muhammen bedel 210 milyon TL olarak belirlendi. İhale 24 Mayıs'ta yapılacak.

İsteklilerin katılabilmek için 52,5 milyon TL tutarında nakit teminat yatırması gereken ihaleye, banka kurucularında aranan nitelikleri haiz, mali sektörde faaliyet gösteren, 2021 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla denetlenmiş konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğü asgari 5 milyar TL tutarında olan AŞ'ler katılabilecek.

Katılımcının iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmaması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

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