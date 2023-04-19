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Bayram için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi

TOFED Başkanı Birol Özcan: Bayramda sefer sayımızın İstanbul çıkışlı günlük 1600'e çıkacağını düşünüyoruz. Yarından itibaren otogarda daha fazla yoğunluk bekliyoruz"- "Ramazan Bayramı için satılan biletlerimiz hemen hemen tükendi. Firmalarımız 79 şehre ek sefer düzenleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 11:11, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 11:23
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Bayram için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi

- Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı için satılan biletlerin hemen hemen tükendiğini belirterek, otobüs firmalarının 79 şehre ek sefer düzenlediğini bildirdi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

Seferlere talebin önceki bayramlar gibi olmadığını belirten Özcan, "Önceden biletler bayrama 10 gün kala tamamen tükeniyordu. Ancak şimdi bayrama birkaç gün kala biletler tükeniyor." diye konuştu.

Özcan, cuma günü ara tatilin başlamasıyla sefer sayısının arttığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Cuma günü sefer sayılarımız 1000'in üzerine çıktı. Cumartesi ise otogardan 1280 otobüs çıkış yaptı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte sefer sayılarımız 1300'e yaklaştı. Ramazan Bayramı için satılan biletlerimiz hemen hemen tükendi. Firmalarımız ek sefer koymaya başladılar, 79 şehre ek sefer düzenleniyor. Bayramda sefer sayımızın İstanbul çıkışlı günlük 1600'e çıkacağını düşünüyoruz. Yarından itibaren otogarda daha fazla yoğunluk bekliyoruz."

Kovid-19'dan önceki bayramlarda ve sömestir tatilinde otogardan 2 bin ile 2 bin 200 otobüsün sefere çıktığını, bazı bayramlarda 2 bin 700 seferi bile gördüklerini aktaran Özcan, ek seferler için genelgenin 14 ile 25 Nisan tarihi için yayımlanmasının satışlara olumlu etkisinin olduğunu ifade etti.

- "Korsan taşımacılık başımızın belası"

Ramazan Bayramı'nın sektöre fayda sağlayacağını vurgulayan Özcan, bayramdan sonra yaz sezonunun açılmasıyla sefer sayısında artış beklediklerini kaydetti.

Özcan, vatandaşlara bayramda korsan taşımacılıktan uzak durulması çağrısı yaparak, "Korsan taşımacılık sektöre zarar veriyor. Korsan taşımacılık başımızın belası. Bazı otobüsler otogara uğramadan yolcu taşıyorlar. Korsan taşımacılıkla ilgili, bakanlığa bilgi verdik. Vatandaşlarımız lütfen biletlerini firmalarımızdan alsınlar. Ayrıca belediyeler şirket kurup havaalanlarından şehirler arası yolcu taşıyor. Bu durum sektörümüze zarar veriyor. Bu uygulamanın son bulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bayramda şehirler arası otobüs biletlerine zam yapmadık"

Uçak ve demir yolu sektöründeki bilet fiyatlarında taban ve tavan ücret belirlenmesi gerektiğini dile getiren Özcan, bunun olmamasından dolayı firmaların zarar ettiğini anlattı.

TOFED Genel Başkanı Özcan, bayramdan önce otobüs bileti fiyatlarına zam yapıldığı yönündeki haberlerin yanlış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nda şehirler arası otobüs biletlerine zam yapmadık. Bakanlığın bize vermiş olduğu fiyatlara göre bilet satışlarımız sürüyor. Bakanlığın belirlemiş olduğu fiyatlardan yüzde 30 indirimli bilet satışı yapma yetkisi firmalarda mevcut. Firmalarımız yolcu durumuna göre bu yüzde 30 indirimli bilet satışını yapabiliyor. Ancak belirlenen fiyatın 1 lira üzerinde bir artış yaparak satış mümkün değil. Bunun cezai yaptırımı var. Ramazanda biletlere zam yapılması söz konusu değildir. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, kazasız yolculuklar temenni ediyorum."

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