Emniyetten bayram öncesi özel güvenlik denetimi

- Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesindeki polis başmüfettişleri, 19 ilde alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri ile iskele, liman ve otogarlarda çalışan özel güvenlik personelini denetledi.

Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve YHT garı, metro, tramvay, teleferik gibi raylı ulaşım sistemleri, liman ve otogarlardaki özel güvenlik uygulamaları yerinde incelendi.

Görev yapan özel güvenlik personeli tarafından sunulan güvenlik hizmetinin kalitesi, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan veya alınması gereken tedbirler gözden geçirildi.

Denetimler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Düzce, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon'daki 294 noktada polis başmüfettişleri tarafından, diğer illerde ise il emniyet müdürlükleri bünyesindeki Özel Güvenlik Şube müdürlüklerince yapıldı.

Bu kapsamda, Ankara'daki YHT garına gelen polis başmüfettişi Orhan Eroğlu ve Aydın Uğurlu, yolcu gibi içeri girdi. X-ray cihazına çantasını bırakan Eroğlu ve Uğurlu daha sonra kimliğini göstererek cihaz başındaki özel güvenlik görevlisine nelere dikkat ettiğini sordu.

AA muhabirine konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla özel güvenlik hizmetlerinin verildiği yerlerde, polis başmüfettişleriyle denetim yapıldığını söyledi.

Denetimlerin eğitim, yerindelik ve risk denetimi yöntemini kapsadığını belirten Dağıstanlı, "Genel kolluk işbirliği ve entegrasyonu KAAN uygulamamız kapsamında da koruma güvenlik hizmetinin kalitesini en üst seviyeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Dağıstanlı, yerindelik denetimiyle özel güvenlik alanlarındaki gelişebilecek her türlü tehlikeye karşı, koruma ve güvenlik hizmetinin etkili bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini, personelin göreve hakimiyetini, kullandıkları ve silah ile teçhizatla ilgili bilgi derecesini denetlediklerini kaydetti.

Eğitim denetimiyle ise bilgi eksikliğine dayalı yanlış ya da eksik uygulama varsa personele yerinde bilgilendirme yaptıklarını belirten Dağıstanlı, şunları söyledi:

"Risk denetimiyle bu alanlarda gelişebilecek tehlike, tehdit ve risklere karşı gerek özel güvenlik sayıları bakımından gerekse güvenlik sistem cihaz sayıları bakımından ve güvenlik donanımlarının doğru kullanılıp kullanılmadığı yönünde denetimlerimiz sürmektedir. Denetimlerde tespit ettiğimiz eksikler ve aykırılıkların da raporlanmak suretiyle il valiliklerimiz nezdinde de bu yerlere idari işlemlerin yapılmasını sağlamaktayız."