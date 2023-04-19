Dolar günü 19,40 TL'den kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 19,40 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 18:41, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 18:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,4040
|19,4050
|19,4000
|19,4010
|Avro
|21,2630
|21,2640
|21,2650
|21,2660
|Sterlin
|24,0400
|24,1610
|24,0780
|24,1990
|İsviçre Frangı
|21,5520
|21,6600
|21,5440
|21,6520
|ANKARA
|ABD Doları
|19,3740
|19,4540
|19,3700
|19,4500
|Avro
|21,2230
|21,3030
|21,2250
|21,3050
|Sterlin
|23,9800
|24,1900
|24,0180
|24,2280