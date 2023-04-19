2023 Yılı Eğitim Müfettişlerinin Yer Değiştirme İşlemleri Takvimi

2023 Yılı Eğitim Müfettişlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinin "Bulundukları ilde iki yıllık çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri" başlıklı 37. maddesindeki "(1) Bulundukları ilde en az iki yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda; illere göre atama yapılabilecek alanlara göre kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak atama işlemleri, ilgili yılın en geç 15 Haziran tarihinde sonuçlandırılacak şekilde Personel Genel Müdürlüğünce planlanacak takvim çerçevesinde yapılır." hükmü kapsamında ekteki takvime göre gerçekleştirilecek.

İşte o takvim.

Ahmet KANDEMİR