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Türk Büro-Sen: Kamu personel rejimi yeniden ele alınmalı

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, kamu personel rejiminin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 12:56, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 12:58
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Türk Büro-Sen: Kamu personel rejimi yeniden ele alınmalı

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, kamu personel rejiminin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kamu Personel Rejiminin bu haliyle çalışma barışını bozan ve yamalı bir bohçayı andırdığını ifade eden Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Belirli meslek gruplarına yapılan özel düzenlemeler;

Belirli unvanlara yapılan eklemeler;

İçinde barındırdığı çok sayıda maaş ve ücret unsuru,

Bir sorunu çözmeye çalışırken, yeni sorunlara yol açan yapısı nedeniyle;

Mevcut hali ile kamu personelini mutlu etmekten öte, özel düzenleme dışında bırakılan meslek grupları ile ünvanları mağdur eden, bu haliyle çalışma barışını bozan, yamalı bir bohçayı andıran kamu personel rejimi ile;

Çağdaş bir Devletin, en önemli görevi olan, vatandaşlarına kaliteli kamu hizmeti vermesi mümkün değildir.

Bu nedenlerle kamu personel rejimi sil baştan yeniden ele alınmalıdır.

Bütün kamu görevlilerinin maaş ve ücret skalası, ücret göstergesi, tazminat göstergesi ile dezavantajlı bölgeler için yan ödeme unsurlarından meydana gelecek şekilde, yeniden düzenlenmeli, hiyerarşi ile ücret ve maaşlar şeffaf olmalıdır.


Kamu Personel Rejiminin mağdur ettiği, en dezavantajlı gruplar; maaş ve ücretleri ortalama 9.500 - 12.000 TL arasında olan kamu görevlilerimizin, günümüz ekonomik şartlarında bu ücret ve maaşlarla hayatını sürdürmesi mümkün değildir.

Maaş ve ücret açısından, alt kademedeki kamu görevlilerimizin maaş ve ücretlerinin seyyanen yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle mutlaka düzeltilmesi en çok önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.

Kamu personel rejiminin yarattığı en önemli sorunlarından biri de; 4 yıl süreli yüksek öğretim veren fakültelerden mezun olarak, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süre meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Gelir ve Defterdarlık Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün, Gümrük ve Ticaret ile Sosyal Güvenlik Denetmenleri için uygulanan merkez-taşra ayrımıdır.

Mesleğe girme, meslek içinde yükselme, görevin önem ve sorumluluğu açısından merkez uzmanlarından herhangi bir eksiği ve farkı bulunmayan, uzman ve denetmenlerin merkez-taşra sorunu Sendikamız Türk Büro-Sen'in gayret ve çalışmaları ile çözülecektir.

Belirli meslek grupları ile bazı ünvanların ek gösterge rakamları 3600'e yükseltilmiştir. Ek gösterge sorunu bu haliyle eksik olup, tartışılmaya devam edecektir. Birinci dereceye gelen memurlarımızın ek göstergeleri 3600'e yükseltilmeden bu tartışmalar ve mücadelemiz bitmeyecektir.

Birinci dereceye gelen memurlarımızın ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi mücadelemizi her platforma vermeye devam edeceğiz. Nitekim sn. Cumhurbaşkanımızın yetkisinde bulunan tazminat yansıtma oranlarının artırılması çağrımızda, bu mücadelenin bir amacı ve parçasıdır./p

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