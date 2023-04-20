Özel eğitim ihtiyacı olan bireyin hakları noter vekaletnamesi ile üçüncü bir kişiye devredilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 73197627 sayılı görüş yazısında; "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.03.2023 tarihli ve 72936536 sayılı Ekte belirtilen yazısında velayet/vesayet hakları ile ilgili 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun maddeleri ile ilgili mevzuat hükümleri belirtilmektedir.

Bu maddeler kapsamında; "Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan velayet hakkının, kural olarak anne ve baba tarafından birlikte kullanıldığı, bu haktan feragat edilemeyeceği, ancak evliliğin devamı süresince ana ve babanın velayeti birlikte kullanmaları gerekmekle birlikte, eşlerin ayrı yerlerde bulunması durumunda, velayetin kullanılmasını gerektiren işlem için, işlemi yapacak olan eşe diğer eşin muvafakat veya vekalet verebileceği, ana babadan birinin yurtdışında olması, hasta olması veya babanın askerde bulunması gibi fiili imkansızlık hallerinde diğerinin tek başına velayet hakkını kullanabileceği, eşlerden her birinin velayetin kullanılmasına ilişkin işlemleri tek başına yapabilecekleri, rızası alınmayan eşin işlemin iptalini talep ve dava edebilmesinin her zaman mümkün bulunduğu, konunun bu şekilde yargıya intikali halinde yargı kararının esas alınması gerektiği, bununla birlikte çocuğun üstün yararı göz önünde tutularak eşlerin, belli bir iş için velayetin kullanılmasında, konusunu belirterek, işlemin yerine getirilebilmesi için üçüncü kişiye vekalet verebileceği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla; mahkeme kararı olmaksızın, noter aracılığı ile genel nitelikte vekalet verilerek velayetin üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmayacağı, ancak öğrenci velisi tarafından, fiili imkansızlıklar ve benzeri nedenlerle belli bir iş için, konusu açık ve sınırlı şekilde belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi için verilecek vekaletnamenin ibrazı durumunda, çocuğun üstün yararı gözetilerek işlem tesis edilebileceği değerlendirilmektedir." görüşü mütalaa edilmiştir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR