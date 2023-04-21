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Halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda görevlendirilenlerin, ek ders ücretlerini hangi eğitim kurumu öder?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerden halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda ders okutmak üzere görevlendirilenlere, bu görevlerine bağlı ek ders ücretlerinin hangi eğitim kurumu tarafından ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 00:10, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 16:07
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Halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda görevlendirilenlerin, ek ders ücretlerini hangi eğitim kurumu öder?

Bilindiği gibi daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 14'üncü maddesinde; "... Ancak öğretmenlerin ders okutmak üzere kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmeyecek, geçici olarak görevlendirildikleri okulun öğretmenleri için öngörüldüğü şekilde hak etmeleri halinde, ek ders ücretinden görev yaptıkları eğitim kurumunca düzenlenecek puantaj üzerinden yine kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu tarafından yararlandırılacaklardır." açıklamasına yer verilmiştir.

Görüleceği gibi ek ders ücretlerinin ödenmesinde oluşabilecek mükerrer işlemlerin önlenmesi, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretlerinin net olarak belirlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda öngörülen sınırlamalara uyulup uyulmadığının takip edilebilmesi açısından, öğretmenlerin ders okutmak üzere kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeleri halinde hak ettikleri ek ders ücretlerinin, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları tarafından ödenmesi öngörülmüştür.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13.02.2023 tarih ve 70267088 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki bir başka eğitim kurumunda ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlere, bu görevlerine bağlı ek ders ücreti ödemelerinin de kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarınca yapılması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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