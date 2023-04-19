Manisa'da lojmanda başından vurulan kadının ölümüne ilişkin polis tutuklandı

Komiser yardımcısının boşandığı eşi ise sosyal medya hesabından, D.Y'nin kendisini silahla tehdit ettiği yönünde paylaşımda bulunmuştu.

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