Köpeğe çarpmamak için karşı şeride geçti: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.F. idaresindeki 46 D 8451 plakalı otomobil, Doğankonak Mahallesi'nde seyrederken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken karşı şeride geçip sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CTU 153 plakalı otomobille çarpıştı.

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