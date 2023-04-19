Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı

Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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