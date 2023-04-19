Zuhal Ebrar'ın ölüme neden olan polis memuruna hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "yağma" suçundan haklarında arama kararı bulunan iki firari şüphelinin bulundukları adrese ilişkin emniyete gelen ihbar üzerine 11 Aralık 2022'de Beyoğlu'nda sanık polis memuru A.D. ile birlikte 4 polisin harekete geçtiği belirtildi.

Olay yerine ulaşan polislerin kaçan şüphelilere ateş açtığı sırada Yıldız'ın da aynı yerden yaya olarak geçtiği kaydedilen iddianamede, sanık A.D'nin şüphelilerin arkasından yere doğru 3 el ateş ettiği, bu mermilerden birinin yerden sekip Yıldız'ın sırtına isabet ederek ölümüne sebep olduğu aktarıldı.

İddianamede olay sırasında sanık polis memuru A.D. ile kaçan şüpheliler arasındaki mesafenin yakın sayılabilecek bir mesafe olduğu, yere ve motosikletin lastiklerine doğru ateş edildiğinin güvenlik kamerası görüntüsü, motosikletin arka kısmının isabet alması ve maktulün vücudundan çıkan merminin bir tarafının yerden sekme sonucu yassılaşmış olmasından anlaşıldığı kaydedildi.

Olayın akşam saatlerinde yaşanması nedeniyle şüphelilerin kaçtığı tarafın karanlık olduğu belirtilen iddianamede, sanık A.D'nin, mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi dolayısıyla eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.D, 10 yıldır polis memuru olarak İstanbul'da görev yaptığını, şüphelilere durmaları yönünde ihtarda bulunduğunu, durmamaları üzerine de silahıyla motosikletin tekerleklerine doğru ateş etmeye başladığını anlattı.

Gittikleri yol site içerisinde, kaldırımlı ve karanlık olduğu için kaçan şüphelilerin kendisine dönük olup olmadığını net seçemediğini kaydeden sanık A.D, ''Şahıslar motosikletle bu yoldan uzaklaşırken beyaz motosikleti kullanan Selçuk'un bir şahsa çarptığını gördüm. Ben ilk başta Selçuk'un çarpması sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim. Yanına gittiğimde de vurulduğunu anlamadım çünkü hiç kan yoktu. Sonra 112 ekiplerine ve haber merkezimize haber verdim. Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurulduğunu hastanede öğrendim." ifadelerini kullandı.

Sanık A.D. ifadesinde, şüphelileri veya olay yerinde bulunan başka bir kişiyi vurmak gibi bir kastı olmadığını, onları durdurmak ve kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini belirtti.

İddianamede sanık polis memuru A.D'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, tutuklu sanık A.D'nin yargılanmasına 9 Mayıs 2023'te başlanmasına karar verdi.