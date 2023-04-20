'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 15:35, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 15:35
Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.
Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.
Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.