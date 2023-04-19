Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de

Geçici aday listesinden istifa edenler ile geçici aday listelerine yapılan itirazlar incelendi.

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin 24 siyasi partinin kesin aday listesini açıkladı.

Açıklamaya göre, Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı da bulunuyor.

Listeler Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

YSK takvimine göre oy pusulalarının basımına başlanacak.

Yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlıyor

27 Nisan gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 4 Mayıs'ta propaganda dönemine girilecek ve seçim yasakları devreye alınacak. 7 Mayıs'tan itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşmaları yapılacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

9 Mayıs'ta yurt dışında oy verme işlemi bitecek. Seçim propaganda süreci 13 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listeleri için