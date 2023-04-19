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Soylu: Erdoğan'a bugüne kadar itimat ettiniz, itimat etmeye devam edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada bir ekonomik kriz var ama buradan da ülkesini selamete çıkaracak ve buradan fırsat elde edecek bir tek lider var. O da Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar itimat ettiniz, itimat etmeye devam edin" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 20:21, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 21:34
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sultangazi İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yapması, esnaf ziyareti ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelmesinin ardından Habipler Meydan Buluşması'nda halka hitap etti.

Türkiye'nin seller, yangınlar ve depremler gibi büyük doğa felaketleri yaşadığını hatırlatan Soylu, 11 ilin zarar gördüğü son depremlerde 121 bin kilometrekarelik, Hollanda'dan büyük bir alanın etkilendiğini kaydetti.

26 bin enkazın her birine anında yetişmek zorunda kaldıkları bir afet yaşandığını belirten Soylu, "Şimdi 750 bin çadırda insanlarımızı orada barındırıyoruz. Yaklaşık 75 bin konteynerde insanlarımızı şu anda barındırıyoruz, yakında 100 bin olacak. Bir gün yalnız bırakmadık. 65-66 gün insanlarımızın orada geçirdikleri zor durumdan kurtulabilmeleri için kimini İstanbul'a, kimini Ankara'ya, kimini İzmir'e, kimini Antalya'ya yaklaşık 2,5-3 milyon insanımızı tahliye ettik. Diğerlerinin her birine, günde iki milyon insanımıza, depremzedeye iftar yemeği veriyoruz. Günde 1,5 milyon sadece ekmek üretiyoruz." dedi.

Soylu depremzedeleri, başları sıcak yuvaya girene kadar yalnız bırakmayacaklarına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü hatırlattı.

- Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara geldiği zaman Türkiye'nin önüne 2023 vizyonu koyduğunu hatırlatan Soylu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye'nin yönetimine talip olduğunu söyledi.

Soylu, "Kılıçdaroğlu'na üç tane koyun versen, koyunları kaybeder. Koyunlar ahırlarını bulur da Kılıçdaroğlu evini bulamaz." dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadığını anımsatan Soylu, "Kandil her gün mesaj veriyor. 'Eğer Tayyip Erdoğan'la, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy oy verirseniz bunlar PKK'ya kurşun olarak geri dönecekler, sakın bunlara oy vermeyin.' diyorlar. Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla propaganda yapıyorlar. '100 yıllık Cumhuriyeti sona erdireceğiz.' diyorlar." şeklinde konuştu.

Soylu, Millet İttifakı'nın da Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonları sona erdirme vaadinde bulunduğunu söyleyerek, bunun Hakkari'nin karşısındaki Hakurk'tan Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar bir terör devleti kurulması anlamına geldiğini kaydetti.

- "Amerika'yla yeni bir tezgah kuruyorsunuz"

Suriye'nin kuzeyine operasyon yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya, Avrupa'ya, kimseye sormadığını vurgulayan Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Oradan havanları atmaya başladılar, terör örgütlerinin orada cılkını çıkardık. Şimdi 14 Mayıs'ta iktidara gelirsek diye fırsat buldular. Amerikan bayrağı olan askerlerle orada ring atıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Biz orada onların teröristlerine gereğini yerine getiriyoruz, Amerika'nın komutanları da onlara gidiyor, taziyede bulunuyor. Bundan sonra sizi o teröristlerin taziyelerinde ağlatmayanlar namert olsun. Bu milletin geleceğiyle, bu coğrafyanın hürriyetiyle ve özgürlüğüyle beraber oynuyorsunuz. Bu ülkenin Türk'ünü, Alevi'sini, Kürt'ünü, Sünni'sini, dindarını, Roman'ını, Arnavut'unu herkesi birbirine düşürdünüz yıllarca. Bu ülkede insanların dinini rahatlıkla ve huzur içinde yaşamasına fırsat vermediniz. Şimdi çıkıp Amerika'yla yeni bir tezgah kuruyorsunuz. Eskiden Amerikan Büyükelçisi bir laf söylediği zaman Türkiye'de yöneticiler titremeye başlardı, 'Acaba bir şey olacak mı?' diye. Şimdi Allah'a hamdolsun, Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de Amerika'nın Başkanı'nı kimse sallamıyor. Hiç endişe etmeyin! Evet, dünyada bir ekonomik kriz var ama buradan da ülkesini selamete çıkaracak ve buradan fırsat elde edecek bir tek lider var. O da Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar itimat ettiniz, itimat etmeye devam edin."

İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem kentsel dönüşümde Türkiye'ye önemli bir müjde vermek hem de bayramlaşmak için Gaziosmanpaşa Meydanı'na geleceğini bildirerek, konuşmasını tamamladı.

Soylu, Habipler Meydan Buluşması'nın ardından Fatih'teki bir otelde Mardinli kanaat önderleri ve STK mensuplarıyla bir araya geldi.

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