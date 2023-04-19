Otomobil ile polis aracı çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Sağlık görevlilerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra polis memurları Senanur Bulat (26) ve Osman Dündar (51) ile Ahmet Tarık Sevinç (20) Hatice Sevinç (49) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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