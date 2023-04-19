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Otomobil ile polis aracı çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 21:14, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 21:15
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Otomobil ile polis aracı çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Feti Sevinç (52) idaresindeki 68 HV 849 plakalı otomobil ile polis memuru Cansu Yılmaz (30) kontrolündeki 68 A 5954 plakalı polis otomobili Aksaray-Ankara kara yolu TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra polis memurları Senanur Bulat (26) ve Osman Dündar (51) ile Ahmet Tarık Sevinç (20) Hatice Sevinç (49) yaralandı.

Sağlık görevlilerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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