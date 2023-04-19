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Bakan Nebati: İlk elektrik üretiminin 2024 yılında yapılmasını hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 27 Nisan 2023 tarihinde ilk nükleer yakıtın güç santraline gelmesiyle Akkuyu Nükleer Santrali'nin 'nükleer tesis statüsü' kazanacağını belirterek, "Santralin ilk ünitesi 2023 yılı içinde, diğer 3 türbin ise 2026 yılına kadar birer yıl arayla devreye alınacaktır. Akkuyu Nükleer'den ilk elektrik üretiminin 2024 yılında yapılmasını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 21:55, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 22:08
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AK Parti Mersin Milletvekili Adayı ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'deki programları çerçevesinde yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Santral içerisinde düzenlenen iftar programında, işçiler ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Nebati, 27 Nisan'da nükleer santralin ilk yakıtının geleceğini belirterek, "Yani Türkiye Cumhuriyeti Nisan ayı itibarı ile elektrikli otomobilini, akıllı aracını üreten bir Türkiye, gemisini denize indiren bir Türkiye, gökyüzüne uydusunu gönderen bir Türkiye, doğal gazını Karadeniz'den alıp kullanmaya başlayan bir Türkiye ve Nükleer santralini işletme için hazırlayan bir Türkiye olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Bakan Nebati, "Soğan, patates gibi sebzeler üzerinden politika üretiyorlar. Bu ülke, elektriğiyle, gazıyla, otomobiliyle büyümeye devam edecek. Onlar soğan, patates ile uğraşsınlar. Onlar soğan cücüğüyle biz nükleer santralin yakıtıyla uğraşacağız. Zihin dünyamız bizim böyle çalışıyor. Onun için sizi başımızda taşımamız lazım. Çünkü 25 bin çalışanın büyük bir bölümünü siz Türk kardeşlerimiz oluşturuyorsunuz" şeklinde konuştu.

"İlk yakıtın gelmesiyle tesisimiz, nükleer tesis statüsü kazanacaktır"

Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin çağımızın en modern reaktörleriyle ve toplam 4 bin 800 MegaWatt kurulu güç kapasitesi olan 4 güç ünitesiyle Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olduğuna dikkat çeken Bakan Nebati, "27 Nisan 2023 tarihinde ilk nükleer yakıtın Güç Santraline gelmesiyle tesisimiz, 'nükleer tesis statüsü' kazanacaktır. Santralin ilk ünitesi 2023 yılı içinde, diğer 3 türbin ise 2026 yılına kadar birer yıl arayla devreye alınacaktır. Akkuyu Nükleer'den ilk elektrik üretiminin 2024 yılında yapılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"Tamamlandığında yılda 35 milyar kilovat saat elektrik üretilecek"

Santralin inşaatının tamamlanmasıyla santralden yılda 35 milyar kilovat saat elektrik üretileceğini ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'luk kısmının karşılanacağını dile getiren Nebati şunları söyledi:

"Eğer bugün Akkuyu santrali tam kapasiteyle çalışıyor olsaydı, İstanbul'un tüm elektrik talebinin yüzde 90'ı tek başına buradan karşılanabilecekti. Nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretim portföyümüze dahil olması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltırken kaynak çeşitliliğimizi de artıracaktır. Karadeniz Doğal Gazı'mızın ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizin tam kapasiteyle devreye girmesi, ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda tam anlamıyla bir milat olacaktır. Ülkemizin ilk nükleer santralinde görev alma imkanına sahip olmuş siz değerli kardeşlerimiz esasen tarihe birinci elden tanıklık ediyorsunuz. Bu projenin en önemli bileşeni olan sizler, Türkiye Yüzyılını gayretle inşa eden adeta birer uçbeyisiniz."

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