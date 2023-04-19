Damat, kayınpederi tarafından vurularak öldürüldü

Olay, Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyünde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Arif Gerdan (28) isimli şahıs eşi E.G. ile tartıştı. Tartışma nedeniyle evi terk edip babasının evine giden E.G ile barışmak isteyen Arif Gerdan kayınpederi M.A.'ya ait eve gitti. Eve giden Gerdan ile kayınpederi arasında tartışma başladı. Tartışma büyüyünce kayınpeder M.A. tabanca ile damadına ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Gerdan, aldığı yaralar ile yere yığıldı. 112 acil çağrı servisine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri damat Arif Gerdan'ın öldüğünü tespit ederken, kayınpeder M.A ise olay yerinden elindeki tabanca ile kaçtı. Jandarma ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Otopsi için Arif Gerdan'ın cesedi Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.