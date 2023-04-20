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Cem Uzan: 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı olan ucube sistem dünyada yok

Cem Uzan, Millet İttifakı'nın 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı içeren sisteminin dünyada örneği olmayan bir ucube olduğunu, kazanmaları halinde Türkiye'nin 9 ay içinde yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 00:18, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 00:21
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Cem Uzan: 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı olan ucube sistem dünyada yok

Ensonhaber canlı yayınının konuğu, iş insanı, eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'dı.

YouTube yayınında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Cem Uzan, yaklaşan seçimleri değerlendirirken, Millet İttifakı'nın 7 cumhurbaşkanı yardımcılı sistemini de eleştirdi.

Uzan, sistemi dünyada örneği olmayan bir ucubeye benzetirken, kazanmaları halinde Türkiye'nin 9 ay geçmeden bir seçime daha gitmek zorunda kalacağını savundu.

"Böyle bir rejim dünyada yok"

Cem Uzan'ın açıklamaları şöyle:

7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir rejim dünyada, ben bilmiyorum, böyle bir ucube düşünce tarzı yok. Bu kafayla Türkiye, 9 ay içinde yeniden seçime gider. Benim ne dediğime bakmayın, Sayın Davutoğlu'nun beyanatı var: Her şey ortak imzaya bağlanacak. Şimdi cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Oy verirsiniz vermezsiniz.. Ama, 6 kişiye rehin kalacak.. Biri diyecek ki o olmazsa bunu isterim, onu isterim.. Türkiye böyle yönetilemez. Dünyada hiçbir ülke böyle yönetilemez.

"7 tane cumhurbaşkanıyla Türkiye yönetilemez"

20 senedir siyasetin içindeyim. Ben ve ailem büyük mağduriyetler yaşadık. Bir şey için, Türkiye sevgisi için. Ben, bu konularda siyasi fırsatçılık yapmam. Ben doğruları söyledim ve söylerim. 7 tane cumhurbaşkanıyla bu ülke yönetilemez.

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