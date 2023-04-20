Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu

Olay yerinde, ekipteki trafik polisi Musa Keskin'e (53) önce A.C.Ç. idaresindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, yola savrulması sonucu da daha sonra M.O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı otomobil çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net