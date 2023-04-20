Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde trafik kazasına müdahale eden polis memuru olay yerinde iki aracın kendisine çarpması sonucu şehit oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 08:01, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 08:02
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi.
Olay yerinde, ekipteki trafik polisi Musa Keskin'e (53) önce A.C.Ç. idaresindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, yola savrulması sonucu da daha sonra M.O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı otomobil çarptı.
Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Keskin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 6 çocuk babası şehit Keskin'e çarpan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.