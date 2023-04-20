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Duaya gittiler, servet buldular: Enkazdan binlerce dolar çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremde hayatını kaybeden arkadaşının evinin olduğu enkaza dua etmeye gelen 2 din görevlisi, poşette 57 bin dolar buldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 09:00, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 09:26
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Duaya gittiler, servet buldular: Enkazdan binlerce dolar çıktı

Kahramanmaraş'ta 2 din görevlisi, depremde 3 çocuğuyla hayatını kaybeden arkadaşının vefat ettiği binanın enkazına gelerek dua etmek istedi. Enkazda bir poşet olduğunu fark eden 2 görevli, poşette 57 bin 805 dolar buldu. Buldukları yüklü miktarda parayı alan vatandaşlar hemen emniyete gidip polise teslim etti.

3 ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat ilçesi Hilal Apartmanı'nda ikamet eden Kur'an kursu öğreticisi Mahmut Samir Demir ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 73 gün geçtikten sonra il dışında oldukları için cenazelerine katılamayan 15 yıllık arkadaşı, 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu öğreticileri Mehmet Gül ve Taha Hannan, apartmanın enkazına gelip dua etti. Dua sonrası enkazın üzerinde bir poşetteki paraları fark eden Gün ve Hannan, poşeti emniyete götürüp polis ekiplerine teslim etti. Bulunan paranın 57 bin 805 dolar olduğu belirtildi.

"DUA EDERKEN ENKAZIN ÜZERİNDEKİ PARAYI GÖRDÜK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kur'an kursu hocalarından Mehmet Gül, depremde hayatını kaybeden arkadaşının cenaze namazına katılamadığını belirterek, "Taha hocamla beraber evin olduğu yere bir gidelim, en azından Sami Hocamızın ve çocuklarının enkazında bir dua edelim dedik. Niyetimiz bu şekildeydi. Duamızı yaptık. Daha sonra eskileri yad ederek duygulandık. Enkazın üstündeyken parayı gördük. Biz de bir vatani görev olarak bunu hemen emniyete götürüp teslim etmemiz gerektiğini düşündük. Bir Müslümanın yapması gerekeni yaptık. Depremden 3 gün önce buraya taşındı. Burada 3 çocuğuyla beraber rahmetli oldu. Eşi kurtuldu ve fizik tedavisi oluyor. Bizim hocamız, 15 yıllık bir mazimiz var kendisiyle. Rabbim inşallah bir daha böyle depremler yaşatmasın" dedi.

"VATANİ GÖREV OLARAK POLİSE TESLİM ETTİK"

Vefat eden Mehmet Samir Demir'de hafızlığını yapan Kur'an kursu hocalarından Taha Hannan ise, "Hafızlığımı kendisinde yapıp kendisinde bitirdim. Kur'an-ı Kerim tekrarı yaparken kendisiyle yaşadığımız hatıralar aklıma geliyor. Mehmet hocamla burada geçmişi hatırlarken poşeti gördük. Bu poşeti açtığımız zaman bayağı yüklü bir dolar bulduk. Vatani görev olarak polise teslim ettik. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

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