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Başkentte Ramazan Bayramı tedbirleri alındı

Başkentte, Ramazan Bayramı boyunca 21 bin 335 emniyet, 3 bin 92 jandarma personeliyle emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 09:46, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 09:47
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Başkentte Ramazan Bayramı tedbirleri alındı

Ankara Valiliğinin açıklamasına göre, şehir genelinde bayram tedbirleri kapsamında 19-24 Nisan'da şehirlerarası yollarda, AŞTİ, Tren Garı, YHT, havalimanı, AVM'ler, mezarlıklar, pazar yerleri gibi halkın yoğun olabileceği yerlerde emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

Halkın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi için 21 bin 335 emniyet, 3 bin 92 jandarma personelinin görev alacağı bayram süresince, Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordine edilerek, kısa süreli yol çalışmalarına ara verilecek.

- Yol çalışması yapılan alanlarda trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Ramazan Bayramı tatili süresince şehirlerarası devlet kara yolları ve otoyollarda yapımı devam edecek yol çalışma alanlarında alınacak trafik tedbirlerinin artırılması sağlanacak.

Beypazarı yolunun 121'inci kilometresi, İstanbul eski yolu Nurol ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile Ciğir köyü çıkışı, Kurtboğazı tepe refüjü, Dutözü kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Özbekler Çiftliği refüj dönüşü ile Tır Parkı, Uğurlu köyü, Konya yolu TŞOF, Samsun yolu Çalışkanlar, Ortaköy, Gökçeyurt ve Roketsan kavşakları, 24 Nisan saat 12.00'ye kadar bariyerle kapatılacak, bu noktalarda trafik akışı transit sağlanacak.

Ayrıca trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen 19-24 Nisan'da Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek sürücüler, Ankara-Gölbaşı Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergahlarını alternatif yol olarak kullanabilecek.

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