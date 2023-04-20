Anayasa Mahkemesinin kamu görevlilerini ilgilendiren 4 kararı yayımlandı

20 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan AYM kararları şu şekildedir:

Anadolu Ajansında görev yapan bir personelin Bank Asya'ya para yatırdığı gerekçesiyle iş sözleşmesi fesih edilmiştir. Açılan davalar reddededilmiştir. Anayasa Mahkemesi Bank Asya'ya yatırılan paraların rutin hesap hareketleri kapsamında olduğuna karar vermiş ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Karar için tıklayınız.

Bir jandarma personeline mevzuata veya teamüllere aykırı olarak hitapta bulunduğu gerekçesiyle kınama cezası verilmiştir. Jandarma personeli ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi başvuruyu reddetmiştir. Karar için tıklayınız.

Kamu görevine iade kararı alınan bir başmüfettiş, önceki başmüfettişlik görevine atanmadığı için özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini belirtmiştir. Anayasa Mahekemesi başvurucuyu haklı bulmuştur. Karar için tıklayınız.

Bir emniyet mensubu izinsiz olarak il dışına çıktığı disiplin cezası almıştır. Tek bir işlemle 68 kez ayrı ayrı 1 günlük aylıktan kesme cezası verilmiştir. Açılan davada mahkeme her bir işleme ayrı ayrı dava açılması gerektiğini belirtmiştir. Anayasa Mahkemenin kararının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. Mahkeme kararı için tıklayınız.