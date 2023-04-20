Hüda Parlı gençler Kılıçdaroğlu'nun Kürtler videosuna cevap verdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürtler başlığıyla çekiği videoya HüdaParlı gençler bir videoyla cevap verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 11:36, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 11:38
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün Kürtler başlığıyla bir video çekti ve Kürtlerden oy istedi. Kılıçdaroğlu bu videosunda, Erdoğan'ın milyonlarca Kürdü terörist olarak yaftaladığını iddia etti.
Hüda Parlı Diyarbakırlı gençler CHP liderinin bu videosuna cevap verdi. Videoda özetle "babanın düşmanı oğluna dost olmaz" atasözüyle Kılıçdaroğluna cevap veriliyor.
İşte Hüda Parlı gençlerin çektiği o video
Bunlar Hür Yaşayan,Dr. Halef YILMAZ (@DrHalefYilmaz) April 19, 2023
Hür Düşünen,
Kavmini gizleme ezikliği yaşamadan hür şekilde anadiliyle konuşan
Hür Gençler!
Kemal gibi jakoben bir zihniyete esareti kabul etmeyen, zihni ve fikri Yavaş mı Yavaş yalana esareti tercih edene inat Hür Gençler!#ChpAynıChppic.twitter.com/BeXgHlwSc0