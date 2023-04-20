Hüda Parlı gençler Kılıçdaroğlu'nun Kürtler videosuna cevap verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün Kürtler başlığıyla bir video çekti ve Kürtlerden oy istedi. Kılıçdaroğlu bu videosunda, Erdoğan'ın milyonlarca Kürdü terörist olarak yaftaladığını iddia etti.

Hüda Parlı Diyarbakırlı gençler CHP liderinin bu videosuna cevap verdi. Videoda özetle "babanın düşmanı oğluna dost olmaz" atasözüyle Kılıçdaroğluna cevap veriliyor.

İşte Hüda Parlı gençlerin çektiği o video