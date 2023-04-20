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5 ildeki orman bölge müdürlüklerine bağlı orman işletme ve fidanlık müdürlükleri kuruldu

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde, Eskişehir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon, Zonguldak orman bölge müdürlüklerine bağlı 5 orman işletme ve 2 fidanlık müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 12:30, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 12:32
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5 ildeki orman bölge müdürlüklerine bağlı orman işletme ve fidanlık müdürlükleri kuruldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, kuruluş merkezi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi olmak üzere Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü ve kuruluş merkezi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi olmak üzere, Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, kuruluş merkezi Dulkadiroğlu ilçesi olan Kahramanmaraş Orman Fidanlık Müdürlüğü kurulması planlandı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, kuruluş merkezi Adıyaman'ın merkez ilçesi olmak üzere Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü kurulması kararı alındı.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, kuruluş merkezi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi olan Kürtün Orman İşletme Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, kuruluş merkezi Alaplı ve Çaycuma ilçeleri olmak üzere orman işletme müdürlükleri kurulmasına karar verildi.

Öte yandan, Bitlis, Siirt, Amasya, Bursa, Kütahya, Mersin ve Osmaniye'de bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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