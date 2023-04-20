Akaryakıta çifte indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM

21 Nisan itibariyle benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş fiyat indirim gelmesi bekleniyor...

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor