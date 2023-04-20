Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, baba ve oğlu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 13:58, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 13:59
Fatih Mehmet Kütküt (76) yönetimindeki 33 AL 074 plakalı otomobil, Çukurköprü Mahallesi'nde karşı yönden gelen Murat Ardıç (36) idaresindeki 43 AAK 297 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Kütküt olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Ardıç ile yanında bulunan 7 yaşındaki oğlu Deniz Çınar Ardıç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.